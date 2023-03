Snoop Dogg annonce que le catalogue Death Row est de retour sur les plateformes de streaming

A la tête du label Death Row depuis plus d'un an, Snoop Dogg avait retiré des plateformes tous les albums du label.

Enfin !

Bonne nouvelle pour tous les fans de rap US ! Un peu plus d'un an après leur suppression, tous les albums du mythique label Death Row Records sont de retour sur les plateformes de streaming. C'est Snoop Dogg en personne, le nouveau boss du label, qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Et forcément, l'annonce a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme de la part des internautes.

"Oui Monsieur. Je vous ai entendu. Le catalogue Death Row Records est de retour en streaming partout dès ce soir."

Yessir. Heard you. Death Row Records catalog is back streaming everywhere tonight 9pm pst. 💨 pic.twitter.com/oqnP4rDdT2 — Snoop Dogg (@SnoopDogg) March 9, 2023

Après TikTok il y a quelques semaines, il est donc désormais à nouveau possible d'écouter "Doggystyle", le premier album de Snoop sorti en 1993, mais aussi "Dogg Food" de Tha Dogg Pound ou encore la bande originale du film "Above The Rim" sur laquelle on retrouve tous les artistes du label, dont Nate Dogg, The Lady of Rage, Jewell, et bien évidemment Tupac.

Si Snoop Dogg avait pris la décision l'année dernière de retirer tous ces albums des plateformes, c'est pour des raisons financières. Le rappeur emblème de la West Coast expliquait à ce moment-là que les plateformes ne payaient pas les labels pour la diffusion de leur musique. A croire donc qu'il a fini par changer d'avis et ce n'est pas pour nous déplaire !