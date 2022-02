Suge Knight : son fils révèle la réaction de son père concernant Snoop Dogg et Death Row

Il valide !

Si Snoop Dogg est devenu le nouveau propiétaire de Death Row Records qu'il a contribué à lancer avec Dr. Dre et Suge Knight, on attendait quand même la réaction de ce dernier à cette nouvelle. C'est son fils, Suge Knight Junior qui s'est fait le porte-parole de son père et qui se réjouit de l'acquisition par le rappeur de Long Beach du mythique label.

"Je suis heureux comme tout le monde. Je le savais à l'avance que cela allait arriver. Pour moi, c'est comme une victoire parce que j'ai moi-même parlé à tous ces cadres et leur ai présenté les idées de merchandising pour le changement de la marque. Maintenant, je suis heureux que ça soit Snoop qui le récupère, que le label revienne sur la West Coast. Espérons que nous pouvons recommencer à gagner. Nous avons perdu Nipsey [Hussle], nous avons perdu Kobe [Bryant], nous avons perdu beaucoup de choses."

Et si, un temps, Suge Knight et Snoop Dogg n'étaient plus sur la même longueur d'ondes, il semble que cette période soit derrière eux. D'une part parce que Snoop a performé à la mi-temps su Superbowl une chaîne en or Death Row autour du cou et d'autre part parce qu'il a récemment posté sur Instagram une photo de lui et Tupac avec l'ancien dirigeant du label.

Tout va donc dans le bon sens. Snoop est le nouveau patron, Suge Knight, bien que toujours derrière les barreaux, valide. On attend maintenant avec une certaine impatience de voir quelles vont être les premières décisions du Dogg concernant Death Row Records.