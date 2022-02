Superbowl : Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blidge, et 50 Cent mettent le feu !

15 minutes intenses et pleine d'émotion.

Avec le nombre de classiques que possèdent tous Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blidge, et 50 Cent, on ne prenait pas de risques en disant que le concert de la mi-temps du Super Bowl LVI allait être légendaire. De fait, l'ouverture du show se fait sur "The Next Episode", un classique parmi les classiques avec Snoop (qui porte une chaîne Death Row en tant que nouveau patron du label) et Dr. Dre, placé à la console pour ouvrir le spectacle. Ils évoluent sur des structures qui figurent de petites maisons, eux sur le toit, musiciens et danseurs dans les pièces. La scénographie est moins impressionnante que le show de l'année dernière avec The Weeknd mais la nostalgie joue à fond et on s'ambiance évidemment très vite, d'autant qu'ils enchaînent avec "California Love" qui fait un tabac puisque le match se déroule à Los Angeles, au SoFi Stadium de Compton très précisément. West Coast !

Place ensuite à 50 Cent dont la présence surprise avait largement été éventée qui reprend lui aussi son classique "In Da Club". Mary J. Blige enchaîne avec “Family Affair”, un autre tube produit par Dr. Dre. Elle poursuit avec “No More Drama”.

Tout de noir vêtu, Kendrick Lamar que l'on avait un peu perdu de vue reprend "“m.A.A.d. City” avant d'enchaîner sur “Alright”.

Il laisse rapidement à la place à Eminem qui fait son entrée sur “Forgot About Dre” avant de balancer le très violent "Lose Yourself" dont la version avec un groupe prend encore une dimension supplémentaire surtout quand le batteur s'appelle... Anderson. Paak ! Alors que le rappeur de Détroit finit un genou au sol, honorant ainsi le combat de Colin Kaepernick pour l'égalité raciale, Dre se met au piano et reprend la main avec les accords mythiques de “I Ain’t Mad At Cha”, le morceau de Tupac avant de reprendre un rythme que tout le monde connaît : les accords de “Still D.R.E.” sur lesquels il rejoint Snoop pour performer. Ce sera le morceau de la fin et tous les artistes présents lors du show viennent les rejoindre pour un final en apothéose ! Ils sont heureux d'être là, ensemble, à kiffer et à faire kiffer le public et les téléspectateurs, car n'oublions pas que ce show a été retransmis dans le monde entier ! Ce n'étaient que 15 minutes mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles étaient IN-TEN-SES ! A en avoir des frissons.

Vous pouvez voir ou revoir ce show en cliquant ici.