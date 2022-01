Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg & Mary J. Blige sont les Avengers hip-hop

Ils seront les stars du show du Superbowl.

Si le Superbowl, la finale du championnat de football américain est un événement qui compte parmi les plus attendus de l'année aux Etats-Unis, les fans de rap attendent cette année avec impatience car le show de la mi-temps du match sera assuré par Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg & Mary J. Blige. Et justement, le teaser de cet événement vient d'être dévoilé, accentuant encore un peu notre intérêt pour ce moment si particulier. OK, on est fans de tous ces artistes, mais on vous le dit tout de suite : ça flingue !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dr. Dre (@drdre) Rappelons que ce show se déroulera le 13 février prochain stade SoFi de Los Angeles. Pepsi qui en est le sponsor, a livré une bande-annonce exaltante dans laquelle tous les artistes se rendent à L.A. en provenance de tout le pays, quittant toutes leurs activités et leurs affaires, pour former une vraie bande d'Avengers hip-hop.

La bande-annonce s'ouvre sur Eminem en plein combat contre son alter-ego Slim Shady dans un laboratoire. Mais, quand il reçoit un message de Dre, il quitte tout pour le rejoindre. Idem pour Mary J. Blige qui roule à tombeau ouvert depuis New York pour rejoindre LA dans une voiture de sport. Snoop Dogg interrompt son voyage en low rider, tandis que Kendrick Lamar, occupé à griffonner de nouvelles rimes en solitaire, lâche tout quand il est convoqué au SoFi Stadium.

L'attente est donc à son comble d'autant que Dr. Dre en personne a déclaré que ce show (qui suit la performance de The Weeknd l'année dernière), jettera les bases de la "prochaine saga" de sa carrière dans lequel il a promis d'être "plus grand et meilleur que jamais".

On n'en peut déjà plus !