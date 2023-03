2Pac : une biographie officielle sortira en 2023

L'annonce vient d'être faite par sa succession.

La biographie officielle de 2pac a été annoncée et elle devrait sortir dès cette année 2023. Ceux qui gèrent la succession du rappeur ont en effet communiqué autour de l'arrivée imminente du livre "Tupac Shakur: The Authorized Biography". Ce livre est écrit par l'ami d'enfance de 'Pac, l'auteur et scénariste Staci Robinson. Il s'agit du seul livre approuvé par les héritiers de 'Pac relatant la vie de la légende décédée et elle devrait sortir le 24 octobre 2023. Sur le compte Instagram @2pacunlimited, on peut notamment lire :

"Une exploration émouvante de sa vie et de son puissant héritage, entièrement illustrée de photos, de souvenirs, de poésie manuscrite, de réflexions, etc. Staci Robinson, auteur et scénariste qui a connu 'Pac durant son adolescence et qui s'est vu confier par sa défunte mère, Afeni Shakur, la rédaction de sa biographie épluche les mythes et déballe les complexités qui ont assombri son existence. Avec un accès exclusif à ses carnets privés, lettres, paroles inédites et conversations non censurées avec ceux qui le connaissaient et l'aimaient le mieux, Robinson raconte une histoire puissante d'une vie définie par la politique et l'art, celle d'un homme conduit à parts égales par la brillance et l'impulsivité."

Le compte précise aussi que Staci Robinson a déjà écrit "Tupac Remembered, Bearing Witness to a Life and Legacy" et qu'il a aussi collaboré au prochain documentaire FX "Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur" qui sera présenté le 21 avril.