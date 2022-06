2Pac : de nouvelles photos vont resurgir le débat sur sa mort

Les théories sur la mort du rappeur continuent...

En 1996, à l'âge de 25 ans, le rappeur Tupac a été tué alors même qu'il était à l'apogée de sa carrière. Rappel des faits : il roulait en tant que passager dans une voiture conduite par Suge Knight, lorsqu’une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté d’eux à un feu stop sur Flamingo Road et a ouvert le feu sur le rappeur.

Cette mort a été un drame dans le monde du rap et beaucoup de fans ont d'ailleurs refusé d'y croire. En effet, depuis son décès, les théories du complot sur la mort du rappeur n'ont fait que se multiplier sur les réseaux, et cela depuis dix ans. Le fils du producteur Suge Knight a, par exemple, affirmé que 2Pac était toujours vivant et qu'il résidait en Malaisie, pendant que d'autres disent qu'il est allé se cacher à Cuba. Quoi qu’il en soit, le nom de 2Pac est actuellement un sujet tendance sur Twitter après que des photos modernisées de l'auteur de "All Eyez On Me" ait été diffusées sur Internet.

"The Art of Dialogue" a rassemblé plusieurs tweets des fans qui expriment leurs doutes et leurs théories :

"Tupac était un rappeur célèbre depuis environ 4 ans et il est mort il y a plus de 25 ans, mais d’une manière ou d’une autre, ils publient toujours de nouvelles photos de lui que personne n’a jamais vues auparavant, dites-moi comment c’est possible s’il n’est pas en vie."

En revanche, malgré toutes ces théories, une photo d’autopsie prise de son corps peu de temps après la fusillade montre le contraire.

Et pour vous, Tupac est-il mort ou vivant ?