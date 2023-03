"2Pac est plus grand que Biggie et JAY-Z" selon Melle Mel

Le débat continue de faire rage autour du classement du GOAT.

Dans le débat sur le GOAT du rap américain qui fait rage en ce moment, le nom de 2Pac régulièrement, comme une évidence. Autre rappeur emblématique, Melle Mel, interrogé par The Art of Dialogue pense que l'impact défunt rappeur de Death Row sur la culture hip-hop dépasse ceux de JAY-Z ou de Biggie.

"2Pac a un plus gros impact que Biggie et je dirais la même chose pour JAY-Z. JAY-Z a sans doute évolué dans un meilleur game dans le sens où celui de 2Pac, je ne dirais pas qu'il est basique mais il prévisible... Mais il avait plus de puissance dans ce qu'il pouvait dire. Je pense que JAY-Z a sans doute de meilleures rimes mais on ne peut pas dire que ça fait de lui le meilleur rappeur, on ne peut pas juger que sur un critère. C'est pourquoi je pense que l'empreinte de 2Pac sur le game est plus grande que JAY-Z. Même si JAY-Z est un meilleur rappeur que 2Pac. Je ressens la même chose pour Biggie qui était aussi un meilleur rappeur. Mais Pac reste le plus grand."

Le membre de Grandmaster Flash and the Furious Five a ensuite détaillé comment ‘Pac avait changé le paysage du hip-hop ce qui lui donne sa longueur d'avance en matière de grandeur.

"Son empreinte sur le game était énorme et il a fait changer les choses. Tout cette attitude de Thug Life, ça vient de lui. Et si vous arrivez à changer le paysage, c'est que vous êtes grand. JAY-Z va avoir plus de mal à changer le payssage parce que c'est un mec qui pèse un milliard de dollars. Il ne va pas entraîner des milliers de mecs derrière lui. Alors que tous les gars voulaient être comme Tupac. Sa grandeur réside dans sa façon d'avoir changer le game."

Le débat continue de faire rage depuis la publication de la liste des 50 meilleurs rappeurs de tous les temps par Billboard, classement dans lequel 2Pac est 4e, Biggie 6e tandis que JAY-Z est le numéro. Melle Mel est lui classé 48e.