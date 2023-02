Pour 50 Cent, "Future est plus important que Jay-Z pour la rue"

Une prise de position risquée...

50 Cent multiplie les apparitions médiatiques depuis quelques temps. Il faut dire qu'avec sa série "Power", ainsi que tous les spin-off qui en sont dérivés, le rappeur a pas mal de taff dont il peut parler à chaque média. D'autant qu'il se murmure à côté qu'il pourrait être en train de retravailler sur de nouveaux morceaux, même si on doute qu'il sortira un album à nouveau. En attendant, il multiplie les interviews, dont une dans laquelle il avoue qu'il était très fou à ses débuts, dans ses lyrics et dans ses actes.

Mais il conserve évidemment cette folie encore aujourd'hui, puisque 50 Cent a décidé de se payer Jay-Z en interview ! Interrogé par Ari Melber pour MSNBC, ils sont revenus à deux sur le classement du Billboard à propos des 50 plus grands rappeurs de tous les temps, avec Jay-Z en première place. Le journaliste demande alors à 50 Cent s'il trouve que la liste est correcte, et évidemment, Fifty répond non. Le journaliste fait ensuite référence à un tweet de Future, durant lequel il se place devant Jay-Z dans la hiérarchie.

In the streets im bigger then jigga. Ima run me a B up easy. — FUTURE/FREEBANDZ (@1future) December 18, 2021

50 Cent répond alors : "Oui, il est bien plus important. Il y a énormément de morceaux venant de lui qui n'ont pas été des hits, mais qui sont de gros morceaux que la rue aime et apprécie". Une manière de dire qu'en effet, aujourd'hui, les gens de la street aux USA n'écoutent plus Jay-Z et préfèrent Future. Comme quoi, même des années après, 50 Cent n'a toujours pas digéré la fameuse pique de Jay-Z lancée au début des années 2000: "I'm about a dollar, what the fuck is 50 Cents".

Le débat fait rage sur Twitter depuis quelques jours. Et vous, vous en pensez quoi?