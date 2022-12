Boosie Badazz manque de respect à Jay-Z qu'il ne trouve "pas pertinent" musicalement

On déboulonne les légendes.

Après 21 Savage qui a déclaré que Nas n'était "pas pertinent" auprès de la jeune génération, c'est au tour de Boosie Badazz qui n'est pas à une provocation près de dire exactement la même chose de Jay-Z dans une interview. Enfin, il a tenu à nuancer : il parle uniquement de sa musique, pas de sa façon de faire du business. Le natif de Bâton Rouge, en Louisiane, a partagé ses réflexions lors d'une récente interview avec VladTV, où il a soutenu que les chansons de Hov ne sont pas jouées dans les clubs d'Atlanta où il réside aujourd'hui et que, de fait, ils ne sont pas pertinents les jeunes de la scène hip-hop d'aujourd'hui et qu'ils n'ont pas la même importance culturelle qu'autrefois.

"Je ne pense pas que Jay-Z soit pertinent aujourd'hui pour la musique. Quand je vais dans des clubs à Atlanta, je n'entends pas Nas, je n'entends pas Jay-Z. Dans chaque club où je vais, on n'entend ni l'un ni l'autre. Quand je suis en ville, dehors, partout, c'est la même chose."

Boosie a quand même trouvé un aspect sur lequel Jay-Z peut être un modèle, son sens du business.

"Jay-Z est respecté pour le patron qu'il est. Quand il réussit une opération à des millions de dollars, tout le monde le voit. Aucune de ses chansons ne sont le sujet de discussions sur les réseaux sociaux, c'est son business."

Dans cette même interview, il a aussi remis en cause la position de Nas dans le rap actuel.

"Il a remporté un Grammy, il est toujours pertinent dans son époque. Mais je ne peux pas dire qu'il le soit encore aujourd'hui. Nas a quoi ? Environ 50 ans ? La moitié de sa fanbase est décédée !"

Les intéressés apprécieront. Et puis ce n'est pas comme si Boosie avait la même carrière qu'eux...