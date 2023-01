50 Cent pense que l'impact d'Eminem sur le hip-hop est plus grand que celui de Jay-Z

Fifty prend la défense de son pote.

50 Cent n'a jamais caché son admiration et sa reconnaissance envers Eminem. Et il vient une fois encore de prouver sa loyauté envers le rappeur de Détroit.

Tout est parti du dernier épisode du podcast de Shaquille O'Neal, The Big Podcast with Shaq, dans lequel ce dernier demande au basketteur Jamal Crawford son top 5 des meilleurs joueurs NBA de tous les temps. Pour mieux illustrer son propos, Crawford s'est permis d'utiliser l'exemple d'Eminem et Jay-Z.

"Sur mes cinq [joueurs favoris], la domination l'emporte sur le nombre. Par exemple, l'impact de Jay-Z sur le hip-hop est plus important que toutes les ventes d'albums d'Eminem, vous voyez ce que je veux dire ?"

Des propos qui n'ont pas plu à Fifty, qui n'a pas hésité une seule seconde avant de le faire savoir sur l'une des dernières publications du podcast de Shaq.

Une chose sur laquelle il est difficile de contredire Jamal Crawford, c'est bien qu'Eminem est l'un des plus gros vendeurs du rap américain. En mars dernier, il est notamment devenu l'artiste le plus certifié de l'histoire, avec plus de 227 millions d'albums vendus.

En termes de ventes, Jay-Z n'a quand même rien à envier à Slim Shady, sachant que deux de ses albums sont chacun certifié cinq fois disque de platine. Hov est aussi le premier rappeur à avoir réussi à placer 14 de ses projets en tête des charts américaines. Deux performances chacune plus qu'honorable, qui prouvent qu'Eminem et Jay-Z ont tous les deux un immense impact sur le hip-hop.