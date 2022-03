Eminem devient l'artiste le plus certifié de l'histoire

Le Rap God n'a pas fini de marquer les esprits !

Selon un communiqué de presse, Slim Shady est désormais l'artiste numéro 1 en termes de certifications dans le monde. Il est en tout cas l'artiste le plus récompensé dans l'histoire de la RIAA (Recording Industry Association of America) et l'un des sept artistes tous genres et époques confondus possédant trois Diamond Album Awards ou plus.

Les six disques de diamant d'Eminem s'ajoutent à sa carrière déjà accomplie. Avec ses nouvelles 73,5 millions de certifications, son total s'élève désormais à 227,5 millions (166 millions pour les singles et 61,5 millions pour ses albums).

La compilation “Curtain Call : The Hits” sorti en 2005 a obtenu sa certification diamant cette semaine. C’est le troisième album du rappeur à recevoir cet honneur assez rare. Le disque a également été déclaré le disque de rap le plus ancien de l'histoire du Billboard 200 en août 2017 puisqu'il y est depuis sa sortie. Pendant ce temps, “The Eminem Show” de 2002 est certifié douze fois platine. L’album “The Marshall Mathers LP” sorti deux ans plus tôt en compte onze. Tous les autres albums studio de Shady, y compris “Recovery” sorti en 2011, sont certifiés or ou platine au minimum.

Du côté des singles, "Lose Yourself" de la bande originale du film "8 Mile" et "Love The Way You Lie" avec Rihanna sont certifiés treize fois singles de platine. Sur l'ensemble de sa carrière, Shady a reçu six nouveaux singles de platine et 21 singles d'or.

Le PDG de la RIAA Mitch Glazier, a déclaré à propos du record du rappeur de Detroit :

"Ces prix récompensent l'engagement indéfectible d'Eminem envers son métier et la relation durable qu'il a forgée avec ses fans au cours des 20 dernières années. Avec l'annonce d'aujourd'hui, Eminem devient l'artiste solo le plus certifié de l'histoire de notre programme et ajoute un rare troisième album de diamant à ses nombreuses réalisations. Félicitations à Eminem et à toute son équipe de label qui ont placé la barre plus haut que jamais !"

Placé la barre haute, on n'aurait jamais mieux dit.