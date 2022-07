Will.I.am attaque le rap de Biggie et Tupac

Ca risque de faire parler...

Les gens le savent, il y a dans le rap des figures légendaires auxquelles on ne peut quasiment pas toucher. Les légendes du mouvement hip hop ont tellement apporté à cette culture que la moindre attaque envers eux est vue comme un manque de respect, et ça peut se comprendre. L'apport dans la musique des artistes comme Dr. Dre, Rakim, Tupac, Notorious BIG et quelques autres est tellement énorme que les critiquer paraît impossible. Pourtant, régulièrement, des rappeurs essaient de sortir de cette mythologie en s'attaquant aux glorieux anciens.

Cette fois, c'est Will.I.am qui a pris le risque d'égratigner deux énormes poids lourds du Rap US, Tupac et Notorious BIG. Interviewé par Mad Skillz dans son podcast "Hip Hop Confessions", le leader des Black Eyed Peas a déclaré : "Quand les gens parlent de Tupac et Biggie, je suis tellement fan de A Tribe Called Quest et De La Soul que je n'aime pas 2Pac et Biggie. Ce genre de musique ne parle pas à mon esprit. Ce que j'aime, c'est Boogie Down Productions, KRS-One, si je dois choisir entre Tupac et Biggie, je prends KRS-One. Pourquoi ces deux-là?".

Il va même un peu plus loin en détaillant les raisons qui font qu'il n'aime pas trop la musique de 'Pac et BIG : "si j'avais été fan de Tupac et Biggie pendant que j'étais au quartier, je serai probablement encore coincé au quartier", en disant que la musique de A Tribe Called Quest ou KRS-One lui avait permis de s'évader mentalement et physiquement du quartier, en lui faisant voir que le reste du monde était aussi fait pour lui.

On peut comprendre son point de vue, qui reste évidemment très personnel, mais on trouve ça assez réducteur de qualifier la musique de Tupac et Biggie de musique pour les gens coincés dans les quartiers. On trouve ça également un peu étrange, cette envie de couper le lien avec le quartier après y avoir grandi. Certes l'environnement est difficile, mais le Hood, c'est aussi des valeurs, de la camaraderie, de la loyauté. Mais évidemment, on vous conseille fortement d'écouter aussi A Tribe Called Quest, De La Soul ou Rakim, qui font tous eux aussi de la musique incroyable !