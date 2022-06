Tupac : Michael Jackson a refusé un feat par loyauté envers Notorious Big

Un épisode qui vient de ressortir.

C'est une anecdote par forcément très connue autour du premier album posthume de Tupac, "The Don Killuminati: The 7 Day Theory" sorti seulement deux mois après le meurtre du rappeur de Los Angeles, en septembre 1996, sous le pseudonyme de Makaveli. Evidemment, ce disque a déjà été un grand événement mais aurait pu l'être encore plus puisque l'équipe de Pac avait officiellement demandé à Michael Jackson de participer comme on l'a appris sur BET. Le King of Pop était prévu pour chanter sur le titre "Thug Nature" comme l'a expliqué Quincy "QD3" Jones III - le fils du légendaire Quincy Jones et producteur "To Live & Die in L.A". Cette collaboration avait tout pour figurer dans les livres d'histoire à un détail près : Michal Jackson a dit non. Il a dit non par loyauté envers le rival de Pac, The Notorious B.I.G., avec qui il avait travaillé sur "This Time Around" l'année précédente.

A ce stade, c'est QD3 qui raconte :

"J'ai organisé une réunion à Neverland [Ranch]. Je suis allé là-bas et j'en ai parlé à Michael. Et savez-vous ce que Michael a dit ? Qu'il aimait Biggie."

Résultat, le titre "Thug Nature" qui sample le hit du roi de la pop que l'on trouve sur "Thriller", "Human Nature", n'a pas été inscrit au tracklisting. En 2000, il s'est retrouvé sur une compilation "Death Row Too Gangsta For Radio", ainsi que sur divers projets posthumes 2Pac.

Malgré cette collaboration ratée, "The Don Killuminati: The 7 Day Theory" reste l'un des plus gros albums de 2Pac. Le disque a été numéro un du Billboard avec 660 000 exemplaires écoulés au cours de sa première semaine et a depuis été certifié quadruple platine.