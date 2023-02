Billboard révèle le top 10 des meilleurs rappeurs de l'histoire !

Un exercice périlleux mais passionnant.

Ça, c'est le genre de classement qui fait parler et va faire parler un bon moment. Billboard a révélé son Top 10 Greatest Rappers of All Time, autrement dit, le classement des dix meilleurs rappeurs de l'histoire. Un exercice périlleux tant il existe autant de classements possibles que d'auditeurs de rap. Mais Billboard est une institution et si sa rédaction s'est lancée, on peut penser qu'elle a bien réfléchi et que ses critères sont objectifs. Surtout qu'en plus, ils se sont associés à Vibe pour réaliser ce classement, une autre institution. Alors que hip-hop célèbre son 50e anniversaire cette année, Billboard a d'abord commencé par révéler son classement des 50 meilleurs rappeurs de l'histoire avant de dévoiler le top 10.

L'équipe éditoriale a déterminé les classements en fonction des critères suivants : corpus d'œuvres/réalisations (singles/albums classés, certifications or/platine), impact/influence culturelle (comment le travail de l'artiste a favorisé l'évolution du genre), longévité (années au micro), les paroles (compétences de narration) et le débit (prouesses vocales).

Et ce classement, le voici :

1. JAY-Z

2. Kendrick Lamar

3. Nas

4. Tupac Shakur

5. Eminem

6. The Notorious B.I.G.

7. Lil Wayne

8. Drake

9. Snoop Dogg

10. Nicki Minaj

Alors que la liste comprend des MC féminines comme Lil' Kim (n°31), Lauryn Hill (n°30) et Missy Elliott (n°19), Nicki Minaj est la seule femme dans le top 10. "Elle a indéniablement ouvert la voie pour la prochaine génération de MC féminines, tout en construisant un héritage dont l'impact ne se limite pas au monde du hip-hop", écrit Billboard.