NBA YoungBoy : confessions sur sa santé mentale

Dans une interview exclusive pour Billboard.

On connait YoungBoy NBA pour sa grande productivité musicale et ses multiples clashs, mais il ne s'est jamais réellement livré sur son succès et la façon dont il gère la célébrité. C'est justement ces sujets-là que le jeune rappeur de Louisiane a abordé dans une longue interview pour le magazine Billboard, dont il fait ce mois-ci la couverture. YoungBoy y a même fait quelques révélations assez étonnantes sur sa santé mentale et son anxiété sociale. Et ça avait l'air difficile pour lui d'en parler sans trembler.

"J'ai très peu de gens qui me connaissent vraiment. J'ai très peur des gens. Je le jure sur la vie de mes enfants, j'ai peur des gens et je suis très timide. Et je n'ai jamais su pourquoi mais dès que je suis sur scène, je gère et je pars. Mais je suis terrifié des gens, ils sont cruels. On ne sait pas se contrôler, donc on ne sait pas ce qu'une personne peut nous faire."

🚨 Tremblant, NBA Youngboy s’est exprimé pour la première fois sur son anxiété social..



"J’ai très peur des gens, je suis terrifié" 😥



pic.twitter.com/ZO6st8ToB4 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 2, 2023

Une anxiété qui s'est récemment apaisée, notamment depuis qu'il est assigné à domicile. NBA YoungBoy en parle même comme de "la meilleure chose qui [lui] soit jamais arrivée". Bref, un sujet rarement abordé dans le rap game, mais qui fait franchement du bien. On souhaite en tout cas à YoungBoy d'aller mieux très vite !