Bobby Shmurda et YoungBoy NBA se clashent violemment

C'est resté sur les réseaux sociaux...

NBA YoungBoy et Bobby Shmurda se sont lancés dans une guerre des mots sur les réseaux sociaux dimanche 27 novembre, au cours de laquelle Bobby a menacé le rappeur de Bâton Rouge, avec Wack 100 et Akademiks. Le point de départ de ce beef semble être la récente apparition de Rowdy Rebel sur My Expert Opinion de Math Hoffa où il a remis en question les actions du tueur présumé de King Von, Lul Tim, un affilié de Young Boy et Quando Rondo.

YoungBoy a apparemment répondu aux commentaires de Rowdy Rebel dans ses stories sur Instagram en écrivant :