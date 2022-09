Tupac : une nouvelle récompense de 100 000 dollars pour toute information sur sa mort

Cela fait 26 ans cette année que Tupac est décédé et son meurtre reste encore un mystère, mais un podcasteur de Las Vegas a décidé de prendre le taureau par les cornes pour trouver le coupable.

Tupac Shakur a été tué alors qu'il n'avait que 25 ans. A cette heure, personne ne sait encore qui est l'auteur de ce meurtre et c'est la raison pour laquelle deux podcasteurs de Las Vegas ont récemment décidé d'offrir une récompense à toute personne donnant des informations qui mèneraient à l'arrestation et à la condamnation du tueur.

Pac est considéré comme l'un des rappeurs les plus emblématiques et les plus influents de tous les temps. Il se classe parmi les artistes musicaux les plus vendeurs, ayant vendu plus de 75 millions de disques dans le monde , il reste une légende même 26 ans après sa mort. Etant donné que sa mort reste une affaire non classée et sans coupable, les émissions Problem Solver Show et Action Junkeez ont donc décidé de s'associer pour retrouver la personne qui a abattu le rappeur de "All Eyes On Me".

La récompense est de 100 000 $. Pour rappel, Tupac est décédé le 13 septembre 1996, six jours après avoir été touché par quatre balles lors d'une fusillade au volant d'une voiture à une intersection alors qu'il quittait un combat de Mike Tyson au MGM Grand Plaza. Toute personne ayant des informations est encouragée par les podcasteurs à contacter le Problem Solver Show, une hotline anonyme a même été créée pour l'occasion, tous les moyens sont bons.

"50.000 dollars de récompense pour l'arrestation et la condamnation du tueur de Tupac, en fonction de si cette personne est encore en vie ou non, on ne sait pas. Vous pouvez contacter des services de police du Nevada, de Los Angeles ou Las Vegas. Suite à cela, vous appelez ce numéro, et s'il y a une arrestation vous recevrez une récompense de 50.000 dollars, le Action Junkeez show vous nous suivez ? - Bien sûr qu'on vous suit Ce sera donc une récompense de 100 000 dollars à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, on veut boucler cette affaire et la seule manière de le faire est d'arriver à une arrestation et une condamnation."

Le producteur de The Problem Solver Show David Kohlmeier est un policier à la retraite, et s'il s'avère que cette opération fonctionne, autant dire que ce serait un coup de communication historique, nombreux sont les fans qui attendent encore l'arrestation du meurtrier de Tupac..