Eminem rend hommage à Proof 20 ans après sa mort : "Je remercie Dieu tous les jours de..."

Alors qu'on commémorait les 20 ans de la mort de Proof ce weekend, Eminem a livré un logn message très poignant pour rendre hommage à celui qui était un de ses meilleurs amis.

Il y a des histoires d'amitié qui auront profondément marqué l'histoire du rap US de manière durable. On peut par exemple mentionner l'amitié entre Redman et Method Man, qui a accouché de plusieurs morceaux, films et albums, mais aujourd'hui, c'est de l'amitié entre Proof et Eminem dont on va parler. Car le 11 avril 2026, on commémorait les 20 ans de la mort du deuxième membre le plus important du D12, le collectif rap de Detroit qui dominait dans les années 2000. A cette occasion, le Slim Shady a rendu un hommage poignant à son meilleur pote disparu.

Le 11 avril 2006, Proof décédait après une fusillade qui a éclaté dans un club de Detroit, tué par un des vigiles. Les circonstances autour de la mort du rappeur restent floues, mais a priori, il s'agit d'une véritable tragédie, avec une bagarre qui a dégénéré à cause d'un mouvement de panique et de vigiles trop zélés. 20 ans plus tard, Eminem continue de faire vivre la mémoire de son meilleur pote. Après avoir dévoilé quelques morceaux inédits dans son film "STANS" l'année dernière, c'est cette fois avec un long message que Slim Shady rend hommage à son pote :

Pas un jour ne passe sans que je pense à toi d'une manière ou d'une autre. Tu étais et tu restes un des meilleurs potes que j'ai eu dans toute ma vie, et je remercie dieu chaque jour de nous avois mis chacun dans la vie de l'autre. J'ai l'impression que ça a eu lieu pour une raison précise. Depuis le jour où je t'ai rencontré sur les marches d'Osborne quand je distribuais des flyers et qu'on s'est mis à rapper pour l'autre, on s'est directement connectés et nous n'avons jamais regardé en arrière. Ma vie n'aurait jamais pris ce chemin si je ne t'avais pas rencontré. Merci pour avoir toujours cru en moi comme j'ai toujours cru en toi, on a eu un beau parcours ensemble et je n'oublierai jamais l'impact que tu as eu sur moi et sur ma confiance en moi, à chaque fois tu te portais garant pour moi, dans chaque club, et ta crédibilité était suffisante pour que les gens décident de ne pas me juger avant de m'avoir écouté [...] Je t'aime Doody, tu resteras mon meilleur pote peu importe le temps qui passe et je ne t'oublierai jamais de toute ma vie.

Un long message rempli d'émotions, ce n'est pas souvent qu'Eminem se met à découvert de cette manière, mais il faut dire que cette histoire est bien plus qu'une simple histoire d'amitié. Une vraie success story, construite à deux, avec un Proof qui aide le jeune Eminem de manière totalement désintéressée, juste parce qu'il le trouvait fort et que c'était son pote. On rappelle aussi que Slim Shady doit tout le début de sa carrière à son pote, car sans Proof, personne n'aurait ouvert les portes des open mics à un jeune blanc de Detroit, avec le parcours de vie chaotique qui était celui d'Em à ses débuts.