Kodak Black veut former un groupe avec Kanye West et Kendrick Lamar : le "KKK"

Kodak Black a encore trouvé un moyen de faire le buzz, sans se faire arrêter : il vient d'avoir l'idée de faire un groupe avec Kanye West et Kendrick Lamar, qu'il appellerait le "KKK".

Il fait clairement partie de ces artistes qui se situent pile sur la limite entre le génie et la folie, et ça dure depuis le début de sa carrière : on parle évidemment de Kodak Black. Le rappeur a toujours semblé hanté par ses démons, et ça lui réussissait extrêmement bien jusqu'en 2018/2019, année à partir de laquelle ses troubles juridiques et ses addictions ont fini par devenir plus importants que sa carrière. Cependant, c'est toujours un des personnages les plus fascinants et imprévisibles du rap US, lui qui vient de dire qu'il avait créé un groupe avec Kendrick Lamar et Kanye West, baptisé le "KKK".

Le "KKK" fait évidemment référence au groupe secret terroriste et suprémaciste blanc fondé au 19ème siècle aux USA après la guerre de Sécession, le Ku Klux Klan. Un groupe coupable de plusieurs attentats, assassinats, incendies, viols et lynchages, notamment envers des personnes noires. Lors d'un livestream, Kodak Black a donc encore fait parler de lui, en déclarant :

Moi, Kanye et Kendrick, on forme un groupe qui s'appelle "KKK". Parce qu'on est woke, on est pro-blacks, on est éveillés, on est intelligents, et on est juifs, on est des juifs noirs. Tu vois ce que je veux dire ?

Vu l'état dans lequel semble se trouver Kodak Black dans la vidéo, on peut déduire que le mec est encore sois bourré, sous sous drogues, et on est presque certains d'une chose : Kanye West et Kendrick Lamar ne doivent pas être au courant qu'ils appartiennent à un groupe intitulé "KKK". Encore moins qu'ils sont juifs, ce qui serait sacrément surprenant pour Kanye West, lui qui est maintenant accusé d'être antisémite depuis de longues années.

Il y a encore 5 ans, l'annonce d'un supergroupe formé par ces 3 rappeurs aurait été un séisme, mais aujourd'hui, avec un Kodak Black qui tient à peine debout tellement il est sous substance, un Kanye West qui tente de se refaire une image après des années d'insultes et de polémiques, il n'y aurait finalement que Kendrick Lamar pour assurer, et le résultat serait probablement assez moyen. En tout cas, les déboires de Kodak continuent, on espère que quelqu'un va réussir à le renvoyer un désintox avant qu'il ne fasse une nouvelle dinguerie et finisse en prison...