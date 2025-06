Jay-Z s'invite au Stade de France de Beyoncé pour rapper "Niggas in Paris" et "Crazy In Love"

Jay-Z s'est rappelé au bon souvenir de notre capitale, dans laquelle il avait mis le feu avec le même morceau, il y a 13 ans.

Alors que ce weekend avait lieu la tant attendue Fête de la Musique, avec tous nos voisins anglais qui ont débarqué chez nous pour faire la fête (parce que c'est mieux que chez eux, on va pas se mentir), un autre évènement musical avait lieu en région parisienne : les deux concerts de Beyoncé au Stade de France. Des shows avec pas mal de surprises, notamment la présence de Monsieur Jay-Z, venu remettre le feu à la capitale avec "Niggas In Paris" et "Crazy In Love".

Rappelez-vous, en 2012, Jay-Z était venu à Paris, accompagné de Kanye West pour leur "Watch The Throne Tour", eux qui venaient de sortir un incroyable album commun, avec beaucoup de morceaux géniaux. Parmi ces titres, on trouvait notamment "Niggas In Paris". Un titre qui célèbre la vie de luxe parisienne, et qui avait été joué 12 fois d'affilée sur la scène de Bercy, devant une foule hystérique qui kiffait comme jamais. Eh bien, Jigga a remis ça, cette fois sur la scène du Stade de France.

Jay-Z & Beyoncé perform “crazy in love” & “n***** in paris” in paris 🇫🇷🏟️pic.twitter.com/KplFWL5H21 — DailyRapFacts (@DailyRapFacts) June 22, 2025

Il n'a pas joué le morceau 12 fois, et en même temps, il faut dire que sans Kanye West, ça a moins de saveur. Mais il a suffit d'une fois pour enflammer tout le public, qui a été très, très réceptif. Pas sûr qu'un autre rappeur US ait déjà été autant validé par la foule à Paname. C'est aussi l'occasion de se rappeler à quel point le duo dominait le rap US de la tête et les épaules dans ces années là. Clairement, le Kanye d'avant nous manque...

Juste avant "Niggas In Paris", Jay-Z a chanté "Crazy In Love" avec sa belle, et ça aussi, c'était un très beau moment. Lorsque le titre sort en 2003, les deux artistes ne sont qu'au début de leur gloire, qui est déjà là, mais rien à voir avec le statut de superstar qu'ils ont aujourd'hui, 22 ans plus tard. De beaux moments, pour un beau concert !