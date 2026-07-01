Messi aux côtés de Spider-Man dans une nouvelle bande-annonce un peu cheap

Dans le cadre de la promo du prochain film "Spider-Man : Brand New Day", Tom Holland apparaît aux côtés de Lionel Messi, et ça donne à la vidéo un côté à la fois un peu décalé, mais aussi un peu ridicule.

Hollywood est en manque d'idées, et ça fait déjà presque une bonne dizaine d'années que ça dure. Peu de nouvelles "sagas" semblent pouvoir prendre le relai des mythiques "Star Wars", "Rambo", "Rocky", "James Bond", "Indiana Jones" et ce genre de films vus par la planète entière. A la place, on a droit à des remakes souvent sans saveur, même s'il reste quelques bonnes surprises. Du coup, les agences de comm' sont obligées de redoubler d'efforts pour vendre leurs films, notamment via des collaborations avec des stars aimées des jeunes, et c'est ainsi qu'on retrouve Lionel Messi dans la nouvelle bande-annonce du prochain film "Spider-Man : Brand New Day".

On sait ce que vous vous dites : il n'y a strictement aucun rapport entre Lionel Messi et l'univers de Spider-Man, et vous avez probablement raison. Mais ça n'a pas empêché la production du prochain film de la franchise de se dire que ce serait une bonne idée de faire venir un des GOAT du football sur la nouvelle bande-annonce, et le résultat est plutôt... surprenant. Heureusement, la vidéo est courte, car vous connaissez les talents d'acteur de Messi : il a déjà du mal à se rouler par terre pour obtenir un pénalty, alors quand il s'agit de jouer une émotion devant les caméras, ça paraît mission impossible.

Dans la bande-annonce, on voit donc Messi se rendre dans une espèce de snack new-yorkais un peu miteux, à la recherche de Spider-Man. Forcément, Tom Holland (qui joue l'homme araignée) est un peu choqué de voir le GOAT dans son café, et s'empresse d'aller se changer pour réapparaître en costume. Et il en profite pour emmener le footballeur faire un tour dans les airs. Ce qui frappe en premier, c'est le manque de charisme de Messi, qui prononce donc 3 mots dans toute la séquence : "si", "como?" et "Spider-Man".

En vrai, la collab est sympa, mais ça aurait quand même valu le coup de lui faire prononcer au moins une phrase en entier...