Kalash compare Ninho en studio a Lionel Messi

Lors d'une récente interview, Kalash a multiplié les compliments à l'encontre de Ninho, en le comparant même à Lionel Messi, qui est pourtant le plus grand footballeur de l'histoire.

Le rap et le football ont plusieurs points communs : l'aspect compétitif, par exemple, mais aussi les discussions interminables pour savoir "qui est le GOAT" dans chaque domaine. Et concernant le football, on a un début de réponse à cette question : s'il y a un GOAT dans ce sport (ce qui n'est pas sûr), c'est très probablement Lionel Messi. Il l'a encore démontré cette nuit contre l'Algérie : talent, vice, constance, présence dans les grands matchs, il a tout, en plus du palmarès impressionnant. Et en parlant d'impressionner, il y a un rappeur français qui a complètement scotché Kalash en studio : Ninho.

Les deux artistes ont déjà fait quelques collaborations ensemble, notamment "Tennessee" il y a quelques années, mais aussi "Rien à célébrer", sorti récemment, sur le nouvel album de Kalash, "Ex-Voto". Un morceau surprenant, dans un registre un peu shatta/dancehall sur lequel on n'avait jamais vu Ninho (de mémoire), et la perf du rappeur a beaucoup surpris Kalash, comme il le confie en interview pour Midi/Minuit.

Il arrive au studio, il me dit 'là, je viens de finir MILS, franchement j'ai envie de m'amuser un peu là'. Donc je lui ai dit 'bah j'ai plein de prods hein'. Donc il a entendu la prod du morceau, c'est un genre de shatta hybride, dancehall, il m'a dit 'ouais, c'est ça'. Et il l'a fait avec une facilité, une rapidité incroyable. En 15 minutes il l'a pliée. Là j'étais en cabine avec lui, donc je le regardais travailler. Et c'était tellement facile frère. Non Ninho il est... Il me fait penser à Messi.

Il est vrai que le couplet lâché par NI est bien carré, et que le morceau est plutôt réussi, il risque de bien tourner cet été. Dans le reste de l'interview, Kalash explique aussi sa relation avec Damso, qui a commencé lors du célèbre freestyle "Couvre Feu" avec le 92i de l'époque, ainsi que Niska. Mais le chanteur antillais se livre aussi sur son lien spécial avec Thierry Henry, légende du football français :

On s’est rencontrés pour la première fois au Parc des Princes. Il me dit : 'Kalash, il fallait que je me lève pour te serrer la main, j’écoute que toi et du zouk.' Teddy Riner me dit : 'Effectivement, il n’écoute que toi, et des fois c’est chiant.' Le lendemain, on s’est revus, on a été au sport, on a mangé ensemble. On échange beaucoup.

On a donc un Titi, 48 ans, légende du football français, qui zouk sur du Kalash. On valide fort, évidemment, et on aime encore plus Titi pour ça !