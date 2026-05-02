Affaire 2Pac : Mopreme Shakur attaque Keefe D en justice pour "mort injustifiée"

Mopreme Shakur, le demi-frère de la légende de la West Coast, vient de déposer une plainte au civil contre Duane "Keefe D" Davis pour faire la lumière sur la mort de 2Pac.

Alors que Duane "Keefe D" Davis attend son procès criminel derrière les barreaux, la famille de Tupac Shakur passe à l’action sur un autre front. Mopreme Shakur, agissant au nom de la succession de son père, a officiellement frappé Keefe D d’une poursuite pour "mort injustifiée". Le but est clair : obtenir des dommages-intérêts, mais surtout forcer la vérité après trente ans d'omerta sur le meurtre de l’icône du Hip-Hop.

Une conspiration plus large démasquée

Loin de la simple bagarre qui aurait mal tourné au MGM Grand, les avocats de Mopreme affirment que l'enquête actuelle a "révélé l’existence d’une conspiration plus large et plus complexe pour assassiner Tupac". Selon la plainte déposée à Los Angeles, ce complot dépassait de loin les "simples représailles pour une altercation préalable". Le texte est tranchant : "Il reste des individus impliqués dans le meurtre de Tupac qui, depuis 30 ans, n’ont pas été tenus responsables de leurs crimes". Cette action en justice vise directement à "changer cela" et à identifier les co-conspirateurs encore dans l'ombre.

La défense de Keefe D tente le tout pour le tout

De son côté, l’ancien membre des South Side Compton Crips tente de sauver sa peau. Ses avocats ont récemment déposé une motion pour faire écarter les preuves saisies lors de la perquisition de son domicile dans le Nevada en 2023. La défense dénonce un raid nocturne illégal et accuse les enquêteurs d’avoir dressé un "portrait trompeur de Davis en tant que dangereux trafiquant de drogue", alors qu’il n'est aujourd'hui qu'un "survivant du cancer à la retraite de 60 ans". Pour le clan Shakur, ces arguments ne changent rien au fond de l'affaire : le rôle de Keefe D dans la fusillade de Las Vegas reste au centre de l'histoire du rap.