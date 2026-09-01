Par Remi Gene

Quelques mois seulement après la sortie de "MILS 4", Ninho a décidé de remettre le couvert en solo, avec le morceau "Zodiac" qui sort vendredi, et dont l'extrait est très prometteur.

En dix ans, Ninho aura réussi le tour de force de "finir le game" : des singles de diamant à n'en plus finir, des albums qui sont devenus des classiques pour la nouvelle génération, un style reconnu dès les premières notes, qui a influencé beaucoup d'autres artistes. Bref, on peut dire qu'il a fait le tour du rap français, mais NI a visiblement encore la dalle et envie d'en découdre. En effet, il vient d'annoncer la sortie d'un tout nouveau single solo, "Zodiac", dont un extrait a été publié, et c'est bouillant.

Ninho avait pourtant sorti sa mixtape tant attendue, "MILS 4", au début de l'année, avec comme d'habitude de très bons chiffres pour le rappeur. Tout ça, dans un contexte où il devient de plus en plus difficile pour les artistes de rap FR de faire de gros scores sans proposer des packs divers et variés. avec leurs albums. Mais le rappeur du 91 en a encore sous le coude, et il le prouve avec l'extrait du morceau "Zodiax", qui sort ce vendredi 4 septembre.

🚨NINHO EST DÉJÀ DE RETOUR EN SOLO !



« ZODIAC »



📆CE VENDREDI pic.twitter.com/FDYAGbs5SO — Rvpfr (@rvpfr__) August 31, 2026

Un titre dans lequel on le retrouve en train de kicker, même s'il y a aussi quelques passages où il chantonne, sans trop en faire évidemment : la justesse, ça a toujours été la DA de Ninho. Globalement, ça découpe fort, avec des placements qui ressemblent à ceux qu'on peut retrouver chez certains nouveaux rappeurs français qui émergent depuis 2 ou 3 ans. Qui a influencé qui ? On ne sait pas, et on s'en fout un peu. L'essentiel, c'est le résultat, et il est bon : prod de drill solennelle, avec quelques notes de piano, et un Ninho qui se pose en patron, qui parle d'envoyer des petits, mais aussi de transmission. On a hâte de découvrir l'intégralité du morceau, et vous ?