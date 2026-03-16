Blueface se fait bien taper par Chibu lors de son match de boxe

Lors de son premier combat depuis sa sortie de prison, Blueface s'est incliné à la décision face à Chibu.

La vie de Blueface semble marquée par la violence, quelle que soit la période à laquelle on s'intéresse. Né à Los Angeles, il se rapproche très vite d'une branche locale des Crips, et sera par la suite impliqué dans pas mal de crimes/délits violents. Récemment, il semble avoir voulu se canaliser, mais la violence continue de l'entourer, avec sa mère et sa meuf qui ont failli se battre lors d'une soirée, mais aussi les histoires d'octogone avec NLE Choppa. Il avait trouvé un moyen de capitaliser sur tout ça, les sports de combat, mais il vient malheureusement de manger une sacrée défaite contre Chibu ce weekend.

Car le samedi 14 mars avait lieu le Brand Risk 13, un évènement de boxe organisé par le streamer Adin Ross, le grand pote de Drake. Et pendant cet event, Blueface faisait son retour sur le ring pour la première fois depuis sa sortie de prison en novembre 2025. Il a combattu lors d'un fight en catégorie poids lourd, face à Chibu Dunga, et ça s'est mal terminé pour Blueface, dominé pendant la majeure partie du combat, qui est allé jusqu'à son terme (pas de KO). Le rappeur a été reconnu perdant suite à la décision unanime des 3 juges.

Une décision logique, tant le rappeur a subi de coups pendant les six rounds du combat. Malgré la corpulence de Chibu, ce dernier s'est montré étonnamment mobile et rapide sur ses frappes, alors que Blueface, lui qui a pris énormément de kilos pendant sa détention, était bien plus lent que d'habitude. Mais il faut aussi reconnaître qu'il vient de monter de catégorie, et que c'est toujours difficile en sports de combat.

Lors de l'interview d'après match, Blueface s'est montré assez mauvais perdant, en annonçant qu'il ne combattrait probablement plus dans cette organisation, Brand Risk, à cause de certaines histoires de paris truqués. Cependant, on risque de revoir le rappeur rapidement sur le ring, lui qui a un combat prévu contre Swaggy P le 2 mai prochain. En tout cas, respect à lui, et à tosu ceux qui osent monter sur des rings pour se battre, surtout en catégorie poids lourd : les parpaings que vous recevez, ils ne font rire personne !