NLE Choppa vs Blueface : ça va se régler avec un octogone

Il y a deux semaines, NLE Choppa s'excusait publiquement et aujourd'hui, on le retrouve en train de faire des grandes demandes d'octogone pour régler son clash avec Blueface.

Ça va faire plusieurs mois que NLE Choppa cherche la bagarre. Dans un morceau "diss track" sorti en novembre, l'artiste a frontalement attaqué NBA Youngboy en l'accusant de faire la promotion de la violence gratuite, et d'être lui-même violent, notamment avec les femmes. Il est allé encore plus loin par la suite, en trollant le fils de Blueface, atteint de problèmes de croissance, relançant un clash vieux de plusieurs années entre les deux artistes. On croyait que ça s'était calmé, après les excuses publiques de Choppa, mais voilà maintenant que ce dernier propose un octogone à son rival !

Un timing étrange puisqu'au début du mois de février, NLE Choppa avait fait des excuses publiques à Blueface après ses proposes sur son fils. Et deux semaines après les excuses, il a donc pris son compte Twitter pour demander un octogone à son opps.

Allez, on rentre dans l'octogone !

Voilà au moins un domaine dans lequel le rap français peut se vanter d'être en avance sur les ricains : l'octogone, qui avait été proposé par Booba à Kaaris après leur légendaire bataille d'Orly et le procès qui a suivi. Cependant, à la différence de nos frenchies, les américains proposent rarement ça à la légère, et ils ont le sens du spectacle, donc la confrontation pourrait bien avoir lieu.

Pas sûr que NLE Choppa ait choisi le bon adversaire : Blueface est connu pour taper fort, il a d'ailleurs quelques combats à son actif en Bare Knuckle. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est de la boxe à mains nues, et tous les pratiquants de sports de combat sont d'accord pour dire que ceux qui pratiquent le bare knuckle sont de véritables fous, qui tapent extrêmement fort et on l'habitude d'encaisser des coups qui font mal. Mais il faut avouer que niveau divertissement, ce serait incroyable. Et ça a de bonnes chances de se faire, puisqu'il y a quelques années, c'est Blueface lui-même qui avait provoqué Choppa pour qu'il monte sur le ring, et ce dernier avait alors refusé.