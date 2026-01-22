Pharrell enflamme le défilé Louis Vuitton grâce à de nouveaux morceaux avec A$AP Rocky, Pusha T et Quavo

Avoir Pharrell Williams en DA de Louis Vuitton, ça a quelques avantages, comme le fait d'avoir droit à des exclus avec de grosses têtes du rap US comme A$AP Rocky, Pusha T et Quavo.

Le 14 février 2023, Pharrell Williams est officiellement nommé directeur créatif chez Louis Vuitton. Une vraie victoire pour l'artiste et aussi pour le rap US en général, car enfin, un artiste issu du game est reconnu à sa juste valeur par les marques de haute couture. Jusqu'ici, seul le sportswear s'intéressait au rap, pendant que les maisons de haute couture se contentaient de piller les idées de la street pour relancer leur image. Et avoir Pharrell en directeur créatif, ça nous permet d'avoir, de temps en temps, droit à des exclus, comme cette semaine avec A$AP Rocky, Quavo ou Pusha T.

C'est à Paris que le défilé Louis Vuitton pour faire la promo de la collection Automne/Hiver 2026 a eu lieu, le 20 janvier, dans le cadre de l'ouverture de la Fashion Week de Paris 2026. Et qui dit défilé Louis Vuitton, dit forcément Pharrell Williams aux manettes. Un Pharrell qui nous a fait la bonne surprise de dévoiler des morceaux en exclu pendant le défilé. Notamment un titre avec A$AP Rocky, qui nous renvoie clairement à l'époque des Neptunes, qui s'appelle visiblement "Disturbing the P", sur une prod signée Pharrell, évidemment.

On a aussi eu droit à un feat entre Pusha T et Jackson Wang nommé "Sex God", un titre plus pop, plus orienté radio avec un côté funky. Enfin, une troisième exclu a été révélée pendant le défilé : une collab entre Quavo et Pharrell, un titre bien catchy, bien efficace, qui est apparemment le premier extrait du futur album de Quavo qui devrait arriver cette année.

On a hâte d'entendre tout ça en qualité studio, même si les enregistrements ne sont pas de si mauvaise qualité. Et ça nous amène aussi à la question suivante : A$AP Rocky a-t-il déjà prévu une réédition pour "Don't Be Dumb", qui cartonne en ce moment, sur laquelle on pourrait retrouver ce fameux morceaux avec Pharrell ? Affaire à suivre !