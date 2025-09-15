Sefyu, Kery James, Despo Rutti : Vald dévoile ses classiques du rap français

On s'en doutait évidemment, mais c'est confirmé : le V a de très bons goûts en rap français.

Vous êtes forcément au courant si vous suivez l'actu du rap fr de près, mais Mehdi Maizi a désormais une nouvelle émission sur France Inter, et il en profite pour inviter tous les rappeurs avec qui il kiffe discuter. A tous, il leur pose la même question : le meilleur rappeur, ou le meilleur album du rap français. Après avoir reçu Dany Dan, qui a couronné Booba en tant que plume N°1 du rap FR, puis Fianso, qui a lui mis la couronne sur la tête d'Arsenik, c'est désormais au tour de Vald de nous dévoiler ses classiques. Entre Kery James, Despo Rutti et Sefyu, on peut dire que le V a du goût !

Vald était donc de passage dans l'émission "A la régulière", qui était cette fois tournée avec du public. Et quand le double M lui a demandé quel était son classique ultime, le V n'a pas pu en choisir qu'un seul. Il a commencé en parlant de "Si c'était à refaire", de Kery James :

Je dirais 'Si c'était à refaire'. Trop grave, pour la musicalité, pour le propos, comment il le dégaine. Même la contrainte qu'il se met, la contrainte de pas utiliser certains instruments, vraiment ça pousse la musique dans un endroit où... je vois ça nulle part ailleurs.

Mais tonton Kery n'est pas le seul à avoir son album saigné par Vald. Sefyu, rappeur d'Aulnay-sous-Bois, tout comme le V, a lui aussi droit à de beaux compliments pour "Qui suis-je ?" :

L'album de Sefyu... C'est trop. Senegalo-Ruskov... Sefyu il est très en avance je trouve, quand il le sort ce CD. Sur les prods, sur les ad-libs, vraiment ce CD-là, classique de fou.

Il enchaîne ensuite sur un autre rappeur du 93, dont les passionnés savent qu'il est un des meilleurs de notre rap français : monsieur Despo Rutti, qui a marqué l'esprit de Vald avec "Convictions Suicidaires".

[...] Tous les rappeurs en parlent, le fait que ça ait choqué tous les rappeurs, peut-être que c'est quelque part dans la tête de tous les rappeurs, moi je me revois adolescent vraiment, MP3, en boucle, 'mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mec c'est fou', et encore aujourd'hui...

Il termine également en envoyant des compliments à Orelsan pour "Perdu d'avance", son tout premier disque solo, qui est peut-être le meilleur de sa discographie même si les chiffres disent le contraire (on vous laisse débattre). En tout cas, Vald a des goûts de gars qui s'est vraiment buté au rap français pendant les années 2000, et ça fait plaisir de le voir donner ses classiques !