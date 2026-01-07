Drake visé par un procès RICO à cause des casinos en ligne ?

A cause de ses liens avec la plateforme controversée Stake, Drake se retrouve dans la sauce, visé par un procès RICO, qui risque de lui apporter pas mal d'ennuis.

L'année 2025 a été définitivement la pire année de toute la carrière de Drake. Et visiblement, les conséquences s'en font encore sentir en 2026, puisque les ennuis continuent à suivre le rappeur canadien. Alors qu'il n'est plus le rappeur qui fait le plus d'oseille sur l'année (dépassé par Kendrick en 2025), il se retrouve au cœur d'une sombre affaire de paris en ligne illégaux et de pratiques mensongères. Et cette fois, les choses s'accélèrent, avec un nouveau procès au civil en Virginie, qui pourrait se transformer en procès RICO.

Pour ceux qui ne le savent pas, un procès RICO signifie qu'aux yeux de la justice, vous faites désormais partie d'une certaine forme de crime organisé, avec des sanctions pénales qui sont donc plus élevées, et des prérogatives plus larges accordées aux procureurs, qui peuvent geler vos avoirs et vous interdire de voir des gens pendant la procédure. Là, c'est donc Drake, ainsi que la plateforme Stake, et le streamer Adin Ross, qui se retrouvent dans l'œil de la justice en Virginie. En cause, l'activité même de Stake, plateforme accusée d'être un casino en ligne illégal, ne respectant pas les lois américaines sur les jeux d'argent, notamment dans les états américains où ces jeux d'argent sont interdits.

Stake arrivait à s'affranchir des lois en faisant jouer les utilisateurs avec de la "monnaie virtuelle", qui pouvait être transformée en argent réel, ce qui, au final, n'est pas bien différent d'un casino traditionnel, et ces jeux d'argent sont illégaux dans plusieurs états américains. Et Drake, dans tout ça ? Le rappeur canadien est accusé d'être un des principaux promoteurs de la plateforme, pour qui il a fait énormément de publicité, lui qui aurait reçu plus de 100 millions de dollars de la part de Stake ces dernières années.

Drake est aussi soupçonné d'avoir menti à travers diverses opérations de promotions de la plateforme, notamment en streaming, lui qui aurait joué pas mal d'argent sur la plateforme lors de lives, notamment avec Adin Ross. De l'argent fourni par la plateforme. Et vu que c'est aussi Stake qui se cache derrière Kick, le site de streaming assez sulfureux avec lequel Drake et Adin Ross étaient en partenariat, il a y des soupçons de conflits d'intérêts, avec un Drizzy qui aurait pu aider à manipuler les "indicateurs de performance de sa musique".

Bref, tout ça est très louche, et ce procès en Virginie s'ajoute à deux autres affaires, pour les même motifs, dans deux autres états. Pas sûr que 2026 soit une meilleure année pour Drake, finalement, même si on lui souhaite de réussir à sortir la tête de l'eau avec son album "Iceman".