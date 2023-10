Kery James : "S'il y a un 'Banlieusards 3', ça sera assez rapide"

Le rappeur n'est pas contre l'idée.

Kery James est l'homme du moment dans le rap français. Avec la sortie de son film "Banlieusards 2" le 27 septembre, le rappeur, acteur et réalisateur a encore tout cassé, de manière impressionnante. Le film a atteint la première place des tendances Netflix, et le précédent volume s'est lui à nouveau hissé à la 5ème place du classement, du jamais vu sur la plateforme. Pour assurer une bonne promotion à son film, mais également parler de son futur (un album qui arrive bientôt), le OG était de passage à Générations, dans l'émission "My G" animée par Jeff.

Ça a notamment été l'occasion de revenir sur le succès du film, mais aussi de lui demander ce qu'il comptait faire pour la suite. "S'il y a un troisième film 'Banlieusard', je partira totalement ailleurs", a déclaré Kery lorsqu'on l'interroge sur le scénario de cette suite éventuelle. Il s'empresse d'ajouter avec humour : "S'il y a un troisième, ce sera assez rapide, les gens n'attendront pas 4 ans". Jeff a bien tenté de lui soutirer plus d'informations, en revenant sur la fin du film "Banlieusards 2" dans laquelle quelqu'un ouvre le feu sur un des personnages.

Mais Kery James est resté impassible, tout en avouant que l'idée selon laquelle "quelqu'un tirerait sur Demba, et que son frère avocat Souleymaan devrait défendre la famille" se tenait debout. Pas de spoil de la part de l'ancien de la Mafia K1 Fry donc, mais sur tous les autres sujets, il n'a pas hésité à dévoiler le fond de sa pensée, comme vous pouvez le voir dans l'interview ci-dessous !