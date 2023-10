Kery James : sa réponse à une étudiante enflamme le Web

Le combat continue pour Kery.

Kery James vient de frapper un grand coup à nouveau avec la sortie de son film "Banlieusards 2", la suite du premier volet sorti en 2019. Le film est disponible sur Netflix depuis le 27 septembre, et déjà les compteurs s'affolent. Un succès qui est donc encore au rendez-vous, pour un Kery qui a également soigné tous les aspects de son film, en dévoilant également pas mal de clips avec de grosses têtes du Rap FR pour l'accompagner. Et forcément, qui dit sortie de film dit tournée des médias.

Kery James s'est donc rendu sur le plateau de Clique, l'émission présentée par Mouloud Achour, et une séquence de l'émission a fait le tour des réseaux sociaux. Le rappeur s'est retrouvé face à une étudiante, venue alerter l'opinion sur la détresse et la précarité vécues par des milliers d'étudiants en France. Kery James, touché par l'expérience de la jeune femme, a notamment répondu en parlant de son association (l'ACES), qui finance entre autres choses des études supérieures pour des jeunes en situation financière peu confortable.

Mais c'est la séquence qui a suivi qui a déclenché le buzz sur les réseaux sociaux. Lorsque la journaliste de Clique lui demande "Kery si vous aviez quelque chose à dire à cette jeunesse là, qu'est-ce que vous leur diriez?", le rappeur répond : "Malgré les déceptions et les dépressions Suite à la pression, que chacun d'entre nous ressent Malgré la répression et les oppressions Les discriminations, puis les arrestations Malgré les provocations, les incarcérations Le manque de compréhension, les peurs et les pulsions Leur désir, de nous maintenir la tête sous l'eau Transcende ma motivation, nourrit mon ambition".

Un couplet a capella qui nous vient tout droit de son morceau classique "Banlieusards", sorti en 2008 mais tristement toujours d'actualité.