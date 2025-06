Après la victoire en LDC, Sam's offre une Rolex à Ousmane Dembélé !

La pari a été gagné, le rappeur a payé !

On peut aussi se poser la question : ou bien on devient footballeur, ou bien on devient pote avec Sam’s ? Parce qu’on ne va pas se mentir : c’est un bon filon d’être ami avec lui. Le rappeur, devenu acteur puis comédien, s’est fait une vraie place dans le game, notamment grâce à la série Validé de Franck Gastambide qui l’a propulsé sous les projecteurs. Et depuis, il n’a pas froid aux yeux. Quand Sam’s parle, il assume, toujours avec humour et sincérité.

Et si vous vivez dans une grotte, on vous remet dans le contexte : on a tous vécu un moment historique. Le PSG a remporté sa première Ligue des Champions en atomisant l’Inter de Milan sur un score jamais vu en finale : 5-0. Oui, vous avez bien lu. Une victoire méritée, qui consacre une équipe en feu, et surtout, qui ouvre la route vers le Ballon d'Or pour un certain Ousmane Dembélé.

Mais ce qu’on sait moins, c’est que derrière ce sacre, se cachait un pari amical entre Sam’s et Dembouz. Le deal ? Si Ousmane Dembélé atteignait certains objectifs individuels et remportait la LDC, Sam’s s’engageait à lui offrir une Rolex. Et devinez quoi ? Il l’a fait.

Sur Instagram, on a pu voir une séquence aussi drôle que symbolique : Sam’s débarque avec le précieux bijou à la main, salue son ami, et balance face caméra : "Promesse dite, promesse tenue !" Une accolade, des sourires, et un cadeau de luxe pour un joueur qui aura marqué l’histoire du club.

Une LDC, une Rolex, et bientôt peut-être… le Ballon d'Or ? En tout cas, une chose est sûre : Ousmane Dembélé ne repartira pas les mains vides en 2025. Et maintenant, qui veut parier avec Sam’s ?