Validé : Sam's raconte sa scène avec Rohff

Il a été très intimidé...

A l'image de beaucoup d'autres rappeurs, Rohff et Sam's se sont tous les deux prêtés à l'exercice de comédien pour la série "Validé" de Franck Gastambide. Sam's a bien plus d'expérience en tant qu'acteur qu'Housni pourtant, ce dernier lui a mis un coup de pression, comme le révèle le Bordelais dans une interview accordée au Five FC.

Pour coller à son rôle, Sam's devait être énervé :

"Le chef op' me demande de pousser un peu plus Rohff, et il dit n'hésite pas. A la base, le texte c'est : 'vas-y ne parle pas avec moi' " mais l'équipe de tournage attendait de moi que je dise : "Eh vas-y, fermes ta gueule !!".

Avec les encouragements de l'équipe, Sam's a donc haussé le ton et changé le texte face à Housni... Chose qu'il a vite regretté :

"Sur le coup, il se lève, moi je joue mon perso et je me dis : 'je le sens mais... je ne sais pas trop là".

En clair, coup de chaud pour Sam's, qui n'a pas résisté à la prestance du "Grand Monsieur" qu'est Rohff...

Le léger malaise entre les deux comédiens du jour s'est vite dissipé. Rohff a éclaté de rire juste après et a même reconnu la performance de Sam's :

"Ce qui est fort et professionnel de sa part, c'est qu'il est resté dans son personnage et que ça l'a nourri".

Le rappeur du 9.4 qui passait pour la première fois devant la caméra ou presque a pu voir que Sam's est aussi bon rappeur qu'acteur et qu'il ne faut pas hésiter à pousser ses limites pour crédibiliser un personnage quitte, parfois, à prendre des risques...