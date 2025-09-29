Booba remercie Dembélé après son entrée au Parc des Princes sur "N° 10" : "Quel honneur, j'fais ma groupix"

Le Duc est évidemment très fier de voir Ousmane Dembélé célébrer son ballon d'or sur un de ses sons.

Le rap game adorait déjà Ousmane Dembélé bien avant qu'il ne remporte son Ballon d'Or : après sa victoire en Ligue des Champiosn, Sam's lui avait même offert une Rolex (même si c'était apparemment un coup de comm). Mais maintenant que c'est fait, l'ailier français est véritablement devenu le chouchou du game. Samedi soir, le footballeur célébrait son trophée au Parc des Princes, en présence de PLK qui a donné un petit concert. Et son entrée sur le morceau "N°10" de Booba a été très appréciée par Kopp lui-même, qui l'a évidemment remercié.

C'était donc une belle soirée, ce samedi 27 septembre, pour célébrer le ballon d'Or d'Ousmane Dembélé au Parc des Princes, devant son public, après une victoire de son équipe face à Auxerre. Une soirée durant laquelle il s'est passé pas mal de choses, notamment un concert de PLK, mais surtout une entrée incroyable du footballeur sur un classique de Booba, "N°10", qui a été saluée par le rappeur. Kopp a pris son compte Twitter pour y mettre un post, avec une photo sur laquelle one le voit en compagnie du joueur. En légende on peut lire : "ICI C'EST PARIS!!! Bravo et MERCI!!! Quel honneur. J'poste une photo de nous deux j'fais ma groupix j'suis obligeeeyyyyyy!!!".

ICI C'EST PARIS!!! Bravo et MERCI!!! Quel honneur. J'poste une photo de nous deux j'fais ma groupix j'suis obligeeeyyyyyy!!! 😂🦾🏴‍☠️ @dembouz @PSG_inside pic.twitter.com/hwUd2KpMY3 — Booba (@booba) September 27, 2025

Ce n'est pas tous les jours que Booba fait sa "groupix", et on le sent vraiment touché par l'hommage de Dembélé. Peut-être que ça va donner envie à Kopp de faire un morceau à la gloire de Dembélé, comme il l'avait fait pour "Désiré Doué" il y a quelques mois ! A moins qu'il ne soit trop occupé par sa guerre avec Kalash.