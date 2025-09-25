Booba riposte aux menaces de Kalash : "si on se croise un jour… "

Ce clash entre Booba et Kalash n'ira probablement pas plus loin après ça, car sinon, la prochaine étape c'est la violence.

Depuis que la nouvelle de son procès pour injures racistes et harcèlement est tombée, Booba s'était fait, curieusement, un peu plus discret sur les réseaux sociaux, se contentant de petits clashs en story Insta, qui disparaissent en 24h, plutôt que de faire couler le sang sur Twitter. Mais la justice n'était pas la seule à menacer Kopp : avant-hier, Kalash a sorti les crocs en déversant un torrent d'insultes et de menaces sur son ancien collègue. Forcément, B2O ne pouvait pas rester silencieux face à ça, et la riposte est plutôt sale.

C'est évidemment sur Twitter que Booba a répondu aux insultes et aux menaces de Kalash, via un long tweet dans lequel il explique :

Tu étais très talentueux et puis tu t'es perdu dans Clara Kata et autre et tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu aurais pu créer un label, pousser la musique aux Antilles, inviter de jeunes artistes dans tes albums, tu aurais pu faire tellement de choses avec l'exposition qu'on t'a donné. Tu as supplié Gato pour me rencontrer. Je ne te connaissais pas tu vendais 500 CD à l'époque. On t'a ouvert les portes feats quasi gratuits Chris Macari pour tes vidéos... Cesse ton cinéma sur TikTok. Ça te va pas. T'es un lâche un faible dépendant d'une bouffeuse de couilles de rappeurs demande au Colonel!!! Bonne route et si on se croise un jour soit à jeun.

Une réponse dans laquelle on sent un peu la déception et l'amertume de Booba. Difficile de savoir si c'est joué, ou s'il est vraiment touché d'avoir ouvert autant de portes à Kalash pour que ça se finisse de cette manière, mais il faut aussi avouer que jusqu'ici le Duc n'a rien fait non plus pour calmer les tensions, en tout cas pas en public. Cependant, avec son tweet B2O touche plutôt juste, notamment pour la partie "mettre la lumière sur les Antilles".

.@kalash972 Tu étais très talentueux et puis tu t'es perdu dans Clara Kata et autre et tu es devenu l'ombre de toi même. Tu aurais pu créer un label pousser la musique Antillaise inviter de jeunes artistes dans tes albums tu aurais pu faire tellement de choses avec l'exposition… https://t.co/oNJfqRD7PY — Booba (@booba) September 24, 2025

Le tweet est accompagné d'une vidéo, tournée visiblement après le live dans lequel Kalash a insulté et menacé Booba. Au vu de ce qu'on entend, il est possible que le rappeur antillais soit sous l'influence de substances ou d'alcool, en tout cas il n'a pas l'air dans son état normal. Bref, la situation semble complètement irréparable entre les deux, et on se demande quelle sera la prochaine étape de ce clash, en espérant que ça se passe plus dans la musique que sur les réseaux !