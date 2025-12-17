Alors que les marques n'arrêtent pas d'écorcher le nom des deux rappeurs, Bigflo & Oli menacent avec humour de porter plainte.

On peut reprocher ce qu'on veut à Bigflo & Oli, mais leurs derniers singles ont montré à tout le monde qu'il fallait clairement mettre du respect sur leur nom dans le rap français. Les deux frères toulousains sont vraiment des amoureux de cette musique, et quand ils kickent, ils ne sont pas là pour plaisanter. Et justement, en parlant de mettre du respect sur leur nom et de plaisanter, les rappeurs ont encore fait rire tout le monde en se plaignant des marques qui écorchent leur nom.

Pour le coup, aucun respect n'a été mis sur le nom des deux rappeurs. Bigflo & Oli ont rapidement recensé les marques qui ont fait n'importe quoi avec leur pseudonyme, le tout en vidéo, et comme souvent avec les deux frères, c'est assez drôle. Ils commencent avec un article du média "Ici" (anciennement France Bleu), qui ont renommé le groupe "Biglo & Oli" pour annoncer leur participation à un festival (l'erreur a été corrigée depuis).

On a aussi la FNAC, qui a fait fort, lors de la publication d'un coffret "collector" avec deux de leurs albums. Chez le magasin revendeur de disques numéro 1 en France, Bigflo & Oli se transforment en... Bigflo, tout simplement, le deuxième frère ayant été retiré de l'équation. Enfin pour terminer, ils ont trouvé un sacré jeu de mots de la part de But et du Puy du Fou, avec "Big Flots et au lit", même si pour le coup, ça devait être volontaire.

Bigflo a évidemment menacé de porter plainte plusieurs fois, mais c'est pour rire, vous vous en doutez, et il faut avouer que Bigflo & Oli sont plutôt drôles quand ils sont dans ce mood.