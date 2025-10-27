Bigflo & Oli en taule pour le clip de "Insolent #5"

Les deux frères sont en egotrip complet, avec des apparitions d'Alonzo, Akhenaton, Shurik'n

On dirait bien que les deux frères toulousains Bigfko & Oli ont encore faim de rap, et c'est tant mieux. Car depuis un an, à chaque fois qu'ils sortent un truc, ça rappe très fort, et ce nouveau morceau ne fait pas exception à la règle. Il s'agit de "Insolent #5", la suite de la célèbre série de freestyle des deux rappeurs. Là encore, c'est très bien rappé, mais c'est surtout le clip qui interpelle : un véritable film d'action, à base de prison, d'évasion avec la présence de nombreux rappeurs marseillais comme Akhenaton, Shurik'n ou encore Alonzo. Une vidéo origianle, et surtout, un bon morceau, que demander de plus ?