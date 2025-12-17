L'attente autour du nouvel album d'A$AP Rocky est tellement longue qu'on se demandait si ce disque sortirait bien un jour.

C'est maintenant devenu la mode pour les rappeurs US qui ont beaucoup de hyper autour d'eux : faire patienter les fans pendant des mois, voire des années, avec des annonces d'albums qui mettent une éternité à arriver. Une stratégie pas toujours payante, comme l'a expérimenté Playboi Carti, qui a fait patienter tout le monde pendant des plombes pour au final accoucher d'un album à peine "mid" dont personne ne se rappellera. Et à ce jeu là, A$AP Rocky est aussi très fort, même s'il semble enfin passer à la vitesse supérieur, lui qui vient de dévoiler la cover de "Don't Be Dumb".

Car cet album "Don't be Dumb" est attendu depuis des années, même si le rappeur (qui est plus connu comme "le mari de Rihanna" que comme un rappeur) ne l'a annoncé officiellement qu'en février 2025, après sa victoire lors du procès qui l'opposait à un ancien membre de son groupe. Et cette fois, on dirait bien que la sortie est proche puisqu'A$AP Rocky vient de dévoiler la cover du projet, et d'annoncer qu'il était disponible en précommande, tout en s'excusant pour l'attente.

SORRY 4 THE WAIT DON’T BE DUMB FINALLY HERE! THANKS TIM BURTON FOR HELPING ME MAKE THIS MOVIE! pic.twitter.com/HOYqdan0JI — LORD FLACKO JODYE II (@asvpxrocky) December 17, 2025

Une cover dans un style assez enfantin, avec, visiblement, une grosse influence visuelle qui vient de l'univers sombre et torturé de Tim Burton. On ne sait pas si le contenu sonore sera lui aussi dans ce mood torturé, mais en tout cas, Rihanna a déjà réagit à l'information en disant qu'elle était "tellement fière" de son amoureux, en lui envoyant des encouragements dans les commentaires.

On n'a, en revanche, toujours pas de date de sortie, alors que l'album était annoncé pour la fin de l'année 2025, mais ça, on imagine que c'est mort vu qu'il reste à peine deux semaines pour tenir les délais. Rendez-vous compte : on aura eu deux, et même presque 3 Coupes du Monde qui ont eu lieu sans avoir droit à un nouvel album de la part d'A$AP Rocky... Le projet a intérêt à être à la hauteur de sa hype, sinon, ce sera la fin pour lui dans le rap game.