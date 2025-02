A$AP Rocky : à peine innocenté, son nouvel album déjà annoncé ?

Le rappeur continue le teasing à propos de son projet à venir, mais tout ça reste bien mystérieux...

Avant de devenir une égérie de mode qu'on voit souvent sur les bords des podiums des Fashion Weeks, un peu partout dans le monde, A$AP Rocky était un incroyable rappeur. Pour ceux qui en doutent, on vous suggère de réécouter "LONG.LIVE.ASAP" ou "LIVE.LOVE.ASAP", ses premiers projets solo avec lequel il a complètement changé la tendance du rap US. Alors forcément, on aimerait bien le revoir au micro, avec un album solide, assumer son statut de "game changer" et de rappeur qui a toujours été à l'avant-garde niveau rap, ou niveau clips. Ca tombe bien, il vient d'annoncer son nouvel album.

A$AP Rocky vient à peine d'être innocenté dans cette affaire de fusillade qu'il traîne depuis plusieurs années maintenant. Mais il en a profité pour faire une annonce qui a rendu ses fans fous sur les réseaux : le boug est visiblement toujours en train de bosser sur son nouvel album. C'est en tout cas ce qu'on comprend dans son tweet posté juste après son procès, dans lequel on peut lire : "Don't be dumb".

DON’T BE DUMB — LORD FLACKO JODYE II (@asvpxrocky) February 19, 2025

Trois mots qui seraient le titre de son futur album, teasé depuis de longs mois, voire des années. Un projet dont on ne connait donc toujours pas la date de sortie, ni la véritable cover, et encore moins la tracklist, mais A$AP Rocky a l'air cette fois décidé à enfin sortir son disque. On espère qu'il ne s'agit pas d'un coup de comm de plus, et que ça va arriver bientôt, car le timing serait parfait.