A$AP Rocky déclaré non coupable pour son affaire de fusillade sur A$AP Relli

Une affaire qui traînait depuis déjà presque quatre ans.

A$AP Rocky n'est quasiment plus un rappeur. Si on emploie le terme "quasiment', c'est parce qu'il lui arrive tout de même de ressortir des morceaux de manière un peu aléatoire, sans forcément de réel projet derrière. On imagine que le boug pense avoir "fini le jeu", après un départ canon pendant les années 2010, avant que la hype ne finisse par retomber complètement, pour celui qui est rapidement devenu un gars de la Fashion Week plutôt qu'un rappeur. Mais le gars reste un mec du hood, avec des mauvais réflexes de Harlem, et il était impliqué dans une affaire de fusillade qui pouvait lui coûter 24 ans de prison, mais dans laquelle il vient finalement d'être innocenté.

L'affaire traînait depuis fin 2021 : en novembre, le rappeur avait été accusé par la police de Los Angeles d'être à l'origine d'une fusillade. Quelques mois plus tard, il finira par être arrêté, après qu'A$AP Relli, membre du A$AP Mob comme Rocky à l'époque, l'a dénoncé en disant qu'il avait essayé de lui tirer dessus après une dispute, le touchant à la main. Finalement, le rappeur avait dû payer une grosse caution pour sortir avant son procès, qui a eu lieu ces derniers mois. Et à la fin de cette très longue procédure, Rocky a été reconnu innocent pour tous les chefs d'accusation.

A$AP Rocky jumps into the gallery and embraces Rihanna in an emotional moment following the reading of his Not Guilty verdict. pic.twitter.com/2vxTwINyyB — XXL Magazine (@XXL) February 19, 2025

Après que le jury ait délibéré, l'innocence a été prononcée par la cour, et A$AP Rocky s'est alors jeté dans les bras de ses avocats puis ceux de sa famille. On a même cru qu'il était tombé ou qu'il avait cassé quelque chose. Il a ensuite déclaré aux membre du jury : "Merci à tous pour m'avoir sauvé la vie. Merci d'avoir pris la bonne décision".

Il faut dire que la peine maximale encourue était de 24 ans de taule, et que les procureurs voulaient réclamer 8 à 10 ans de prison pour le rappeur. On espère qu'il va profiter de cette nouvelle chance pour se lancer dans plein de projets, pourquoi pas un nouveau "baby" avec RiRi. Ou encore un nouvel album, et un bon cette fois, mais si ça, on n'y croit plus trop...