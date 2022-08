A$AP Rocky risque neuf ans de prison !

Pour avoir menacé A$AP Relli.

A$AP Rocky risque jusqu'à neuf ans de prison après avoir été accusé d'agression avec une arme à feu en lien avec une fusillade l'année dernière, selon Rolling Stone. Le rappeur de Harlem a été arrêté en avril après avoir prétendument tiré sur une connaissance à Los Angeles en novembre 2021. Avant la mise en accusation prévue pour le mercredi 17 août, Rocky a été officiellement inculpé d'agression avec une arme à feu semi-automatique.

"Décharger une arme à feu dans un lieu public est une infraction grave qui aurait pu avoir des conséquences tragiques non seulement pour la personne ciblée mais aussi pour les passants innocents en visite à Hollywood", a déclaré le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, dans un communiqué.

Il y a quelques jours, on apprenait que la victime était un autre membre d'A$AP Mob puisqu'il s'agit de A$AP Relli, Terell Ephron de son vrai nom qui, un peu plus tôt ce mois-ci est revenu sur les circonstances de leur altercation. Il a notamment affirmé que Rocky l'a "attiré" dans un endroit obscur à Hollywood "pour discuter d'un désaccord entre deux d'entre eux".

Une déclaration précédente de ses avocats précisait ensuite :

"À l'insu de M. Ephron, A$AP Rocky ne se contentait pas de planifier une conversation et il est venu porteur d'une arme de poing semi-automatique. Après être arrivé sur les lieux, une conversation s'est ensuivie au cours de laquelle, sans provocation, avertissement ou justification, A$AP Rocky a sorti son arme et a intentionnellement tiré plusieurs coups de feu sur M. Ephron."

Les rapports précisent qu'A$AP Rocky "a délibérément pointé [une arme à feu] dans la direction" d'A$AP Relli, qui "a été touché par un projectile/des fragments de balle" dans sa main gauche. Relli affirme avoir subi des blessures physiques, mentales et émotionnelles, tout en recevant des menaces de mort à cause de la situation. Il demande au moins 25 000 $ de dommages et intérêts.