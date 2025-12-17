On dirait bien que Booba ne veut pas lâcher l'affaire avec Aya Nakamura, qu'il compte détruire, en tout cas c'est ce qu'on dirait.

Pourquoi Booba veut la peau d'Aya Nakamura ? On n'a pas la réponse à cette question. Peut-être s'agit-il simplement d'une demande de featuring refusée, comme plusieurs rumeurs en parlent, ou alors cette haine est gratuite. Une autre hypothèse possible, c'est qu'il essaie de l'éteindre pour imposer une des artistes féminines avec qui il travaille, mais en tout cas, si on n'en connait pas la raison profonde, il y a clairement volonté de nuire de la part du Duc. Depuis plusieurs jours, et encore plus aujourd'hui, il met un pressing de malade à Aya Nakamura à propos des ventes de son album.

Il y a quelques jours, il attaquait la chanteuse au sujet de son histoire de violences conjugales avec Niska, mais aussi sur le fait qu'Aya serait une "tricheuse" avec 0 sons dans le top 50, mais qui arrive à remplir le Stade de France, un paradoxe qu'il a du mal à comprendre. Ou qu'il comprend, mais Booba ne veut visiblement pas dévoiler le dessous des cartes, comme souvent avec lui. Et aujourd'hui, ça va même encore plus loin, avec un pressing qui s'accentue, lui qui vient de poster une compilation de tous les messages de haters qui allument Aya sur Twitter.

En légende du tweet, on peut lire ces quelques mots assez ironiques : "C'est consternant. Je te souhaite beaucoup de courage ma Queen". Il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a décidé de balancer un petit troll en vidéo, dans laquelle on le voit sur son bateau en train de se moquer d'Aya Nakamura en disant : "No stress ! Le stress c'est pas bon les gars, évacuez le stress", suivi d'un extrait que clip d'Aya Nakamura, "No Stress".

La chanteuse, elle, comme souvent, a décidé de ne pas répondre, et vient de décrocher son disque d'or pour son album "Destinée". Dans un contexte où les artistes rap/urbains vendent quand même beaucoup moins que les années précédentes (si on enlève les combines avec les places de concerts), ce n'est finalement pas si mal. Pas sûr que les artistes du 92i fassent mieux en ce moment, même si on peut compter sur Booba pour nous faire exploser de nouveaux talents comme il le fait depuis des années.