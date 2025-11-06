Aya Nakamura bluffe tout le monde avec "Kouma" chez COLORS

La queen Aya est venue nous chanter l'amour, et la rupture, sur la chaîne Colors, et ça a fait le tour du web.

Qui peut résister à Aya Nakamura en ce moment ? Certainement pas l'industrie musicale : la chanteuse vient de remplir un, puis deux, puis trois Stades de France en l'espace de quelques jours, et jamais un artiste francophone issu de la scène urbaine n'avait réussi cet exploit. Elle a aussi annoncé un album, "Destinée", qui va sans doute encore exploser pas mal de records, et on dirait même qu'elle vient d'en dévoiler un nouvel extrait, mais pas n'importe comment : elle est venue chanter "Kouma" sur COLORS, et ça fait le buzz.

Comme souvent avec la chaîne musicale allemande, quasiment aucune promo n'avait été faite autour de la sortie de la vidéo. Mais ça n'a pas empêché le COLORS d'Aya Nakamura de se retrouver dans les tendances Youtube. Au niveau de la forme, un fond bleu uni, assez chaleureux, et une Aya dans un style finalement pas trop extravagant, petite chemise rouge à carreaux, jean large, avec un bustier pour la touche sexy (ça reste Aya), et un joli collier, mais pas trop bling-bling.

On dirait que la chanteuse a fait dans la simplicité, et au niveau du fond, le côté musical, on retrouve une Aya Nakamura qui pourrait ressembler à celle de ses débuts. Pas trop d'egotrip, avec "Kouma", la chanteuse a décidé de nous parler d'une relation amoureuse un peu tumultueuse, qui arrive peut-être sur sa fin, mais sans trop en faire. Surtout, on dirait bien qu'il n'y a pas d'autotune, peut-être juste de la reverb, bref une belle performance vocale. On dirait bien qu'elle compte mettre tout le monde d'accord avec "Destinée", son prochain album, qui arrive le 21 novembre !