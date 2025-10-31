"Vous êtes pas contents ? Triplé" : Aya Nakamura annonce un troisième Stade de France historique

Jamais un artiste urbain français n'a rempli 3 Stades de France, mais Aya Nakamura n'est définitivement pas comme les autres.

On le répète depuis des années, mais en vérité on n'aurait même pas eu besoin de le faire, les chiffres parlent pour elle : Aya Nakamura est l'artiste française la plus écouté dans le monde monde, même si peut-être que Gims passera devant elle sur l'année 2025. La popularité de la chanteuse dépasse largement nos frontières et même des stars internationales comme Usher n'hésitent pas à s'ambiancer sur ses sons lorsqu'ils viennent chez nous. Après avoir annoncé, et rempli, deux Stades de France, la chanteuse est en train d'en programmer un troisième !

Un score historique pour les musiques urbaines en France : c'est la première fois qu'un artiste issu de notre culture est en position de remplir trois Stades de France d'affilée. Après avoir donc rempli ses dates du 29 mai 2026 et du 30 mai 2026, Aya Nakamura vient d'annoncer sur ses réseaux qu'une troisième date avait été posée, pour le 31 mai 2026. La billetterie ouvre ce 31 octobre à midi, on vous conseille d'être vifs si vus voulez des places car ça part vite.

pas contents ? triplé 😘 pic.twitter.com/rhhxHMz4pG — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) October 30, 2025

En plus, pour ne rien gâcher, cette annonce s'accompagne d'une réf géniale à la célèbre phrase egotrip de Kylian Mbappé : "pas contents ? Triplé". Aya peut se le permettre, elle qui vient de prouver définitivement qu'elle est la reine de la musique chez nous actuellement. Et en vérité, peu importe si certains sont apparemment "forcés" d'acheter l'album pour avoir leur place, ça, on en reparlera au moment des chiffres de vente. Ce qui est sûr, c'est que les gens veulent la voir sur scène, au Stade de France, qu'elle va remplir trois fois, et ça, c'est fort.