Usher s'ambiance sur "Djadja" d'Aya Nakamura pendant son Bercy

On dirait que Usher a bien compris comment se mettre le public français dans la poche !

On croyait que les artistes américains méprisaient un peu leurs homologues français, notamment dans le rap, comme on peut le voir depuis plusieurs années. Avec des featurings enregistrés en mode "rien à foutre", des manques de respect lors des tournages des clips, et une méconnaissance générale de ce qui se fait ici. C'est vrai, mais c'est en train de changer depuis dix ans, alors que les artistes FR font des chiffres de plus en plus gros. A l'image de PNL ou d'Aya Nakamura, certains artistes sont désormais un peu connus aux States, et Usher n'a pas manqué de faire un clin d'œil à Aya lors de son concert à Bercy.

Car ce weekend, Usher était de sortie, en France, lui qui donnait encore un incroyable concert à l'Accor Arena de Bercy, après les shows très réussis de l'année dernière à La Seine Musicale. On imagine que ça devait être une bouffée d'air frais pour le chanteur emblématique des années 2000, lui dont le nom est constamment cité dans l'affaire P.Diddy comme étant une de ses victimes. Son passage en France doit donc lui changer les idées, et il s'est évidemment donné à fond, comme à chaque fois qu'il vient chez nous, pour se mettre le public dans la poche.

Usher fait le tour de Bercy sur « Djadja » d’Aya Nakamura ! pic.twitter.com/JRdMr6BpFz — Billboard France (@BillboardFr) April 15, 2025

Et ça commence dès le début du concert, lors de son entrée, puisque Usher a quasiment fait le tour de la salle pendant que "Djadja" d'Aya Nakamura était diffusé à fond. Il en a profité pour checker un maximum de gens dans le public, et a même esquissé quelques pas de danse sur le morceau. "Pookie" a même l'air de lui plaire encore plus, avec son rythme plus agressif, plus "catchy". Bref, une vraie entrée à l'américaine, tout dans l'attitude, mais on valide fort !

Et on imagine que ça doit faire plaisir à la concernée, elle qui a probablement aussi grandi en écoutant Usher. Maintenant, on attend évidemment le feat avec impatience !