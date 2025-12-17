Diddy n'est clairement pas sorti d'affaire, et sa première condamnation pourrait bien en cacher d'autres.

On aurait pu croire que les choses allaient se tasser pour Diddy après sa première condamnation pour trafic sexuel. Mais la sortie du documentaire sur Netflix produit par 50 Cent, il y a quelques jours, a bien remué la merde autour du boss de Bad Boy Records. Et surtout, d'autres procès pourraient bien lui tomber dessus. D'ailleurs, il y en a déjà un en cours, pour agression sexuelle et abus de pouvoir et pour lequel le producteur va devoir témoigner sous serment devant une caméra depuis la prison.

C'est April Lampros qui avait porté plainte contre Diddy, en l'accusant de l'avoir agressée sexuellement à plusieurs reprises dans les années 90, tout en la menaçant de faire jouer ses relations pour mettre fin à sa carrière si jamais elle parlait. La première déposition du boss de Bad Boy Records devant la justice est prévue pour le 26 janvier prochain, et comme il est enfermé, il devra donc témoigner face caméra, et pourrait faire face à des sanctions si il refusait de répondre à une seule des questions.

La pression s'accentue donc autour de Diddy, qui se retrouve avec une image détruite, un documentaire qui étale publiquement ses actes horribles, et donc un nouveau procès en cours, pour lequel il pourrait encore être condamné à plusieurs années de prison. On assiste vraiment à la chute d'un des hommes les plus influents de l'histoire du hip hop, une chute rapide et vertigineuse... Et sa riposte avec la menace d'un procès à un milliard ne risque pas d'avoir beaucoup d'effet.