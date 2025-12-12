"C'est insoutenable" : Disiz choqué par le documentaire de Diddy !

En même temps on peut le comprendre c'est quand même dur à regarder !

S’il y a bien un documentaire qui fait énormément parler dans le rap, c’est celui produit par 50 Cent autour de l’affaire Diddy. Condamné à 50 mois de prison, l’homme d’affaires prépare désormais un procès d’un milliard de dollars contre Netflix. Un projet explosif, qui a mis le feu aux réseaux sociaux et choqué une grande partie des fans de hip-hop à travers le monde.

Et la France n’y échappe pas. Le documentaire tourne partout, et même les artistes de l’Hexagone commencent à réagir. Parmi eux, Disiz, actuellement sous les projecteurs grâce à son nouvel album "On s’en rappellera pas", qui est passé récemment chez Clique pour donner son avis… et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est secoué.

Le rappeur confie avoir été profondément marqué par certaines séquences :

"De la même manière que j’ai pris, même si ce n’est pas du tout les mêmes itinéraires ni les mêmes cas, mais comme les affaires Weinstein (…) quand je vois les images de Cassie qui se fait tabaser comme ça, c’est compliqué (…) c’est insoutenable (…) on va retenir ça."*

Une réaction forte, à l’image du choc mondial suscité par ce documentaire qui dévoile des aspects extrêmement sombres de l’ex-patron de Bad Boy Records.

Pour conclure, Disiz explique qu’il n’a eu aucune difficulté à boycotter la musique de Diddy. Selon lui, même si le producteur a signé de grands tubes, ce sont surtout ses artistes, notamment Biggie, qui l’ont marqué et accompagné dans sa jeunesse. Un aveu qui reflète ce que beaucoup pensent : la légende de Diddy est désormais entachée, et sa musique devient plus difficile à écouter sans malaise.