Diddy écope de plus de 4 ans de prison pour "transport à des fins de prostitutions"

Le chef de file de Bad Boy Records a enfin reçu sa sentence, et elle n'est pas si lourde que ça...

Cela fait maintenant plusieurs années que Diddy est décrit par tout le monde comme un détraqué sexuel, et les gens avaient hâte de le voir répondre de ses actes devant la barre, surtout après la fuite des images de violences à l'encontre de Cassie. Mais le boss de Bad Boy Records avait réussi à faire rejeter la plupart des chefs d'accusation qui pesaient contre lui, ne conservant que les "transports à des fins de prostitution". Son verdict est tombé le 3 octobre, et Diddy écope de plus de 4 ans de prison.

Au total, ce sont 4 ans et deux mois qui ont été requis à l'encontre du producteur et chef de label, ainsi qu'une amende de 500 000 dollars. Une peine très légère, puisque la peine maximale était de 20 ans et que le procureur en avait requis 11 contre Diddy, mais la Cour aura finalement été plus clémente. Peut-être que les excuses présentées par le mogul pendant toute la semaine qui a précédé le verdict de la sentence y sont pour quelque chose.

La défense cherche maintenant à obtenir une grâce de la part de Donald Trump, qui pourrait bien leur accorder, vu comment ses rapports avec les "minorités" sont tendus ces derniers mois. Diddy pourrait donc bien au final ne quasiment pas faire de prison si la grâce se confirme. Cependant, il n'est pas tiré d'affaire : d'autres plaintes ont été enregistrées à l'encontre du mogul, notamment une pour agressions sexuelles.