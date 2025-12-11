On s'attendait à ce que cette histoire prenne une tournure juridique, et c'est le cas : Diddy prépare apparemment une grosse plainte contre Netflix à cause du documentaire.

Le documentaire "Sean Combs : The Reckoning", produit par 50 Cent et diffusé par Netflix, n'a pas fini de mettre le bordel dans le rap game. Cela fait maintenant plus d'une semaine que ça part dans tous les sens, entre révélations sordides, et contre-attaques de la part de l'équipe d'avocats de Diddy, qui ne doit pas être au top de sa forme en prison avec toutes les nouvelles histoires dévoilées par le documentaire. D'ailleurs, le documentaire a fait tellement de mal à son image, que la riposte va arriver : le rappeur et ses "lawyers" prépare un procès à un milliard contre Netflix.

C'est le média américain Media Take Out qui a révélé l'information, rapidement reprise par la presse spécialisée : Diddy, sa famille et leurs avocats vont apparemment porter plainte pour diffamation contre Netflix et le documentaire produit par 50 Cent, et s'apprêteraient à réclamer au moins un milliard de dommages et intérêts.

"Ce documentaire a été fait pour tuer son personnage. Ce n'est pas du journalisme, c'est du divertissement" - une source proche du dossier, qui s'est confiée à Media Take Out

Diddy aurait engagé, spécialement pour l'occasion, l'un des plus puissants cabinets d'avocats, et la somme de 1 milliard réclamée pourrait encore grimper si Netflix n'accepte pas de retirer certaines accusations présentées dans le documentaire. On dirait bien que ça risque de chauffer, mais d'un autre côté, tout ça fait de la pub au documentaire, pas sûr que ce soit très productif... Mais en même temps, si ça permet à Diddy de coffrer un 1 milliard, ça vaut peut-être le coup.