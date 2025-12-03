Diddy et son équipe d'avocats n'ont pas apprécié la sortie du documentaire, et ils demandent des comptes à Netflix.

La sortie du documentaire "Sean Combs : The Reckoning" sur Netflix a évidemment enflammé la presse cette semaine. Un documentaire en 4 épisodes, produit par 50 Cent et qui contient pas mal d'images inédites jamais vues jusqu'ici, ainsi que des témoignages face caméra de plusieurs personnes qui ont eu affaire au boss de Bad Boy Records. Certains sont particulièrement horribles, et on s'attendait donc à une réponse de la part du camp Diddy. La réponse est là, et elle pourrait bien passer par les tribunaux.

Diddy n'a pas répondu directement, lui qui est toujours en prison pour purger sa peine de 4 ans pour trafic à des fins de prostitution. Mais ses avocats, eux, ont évidemment fait parvenir un communiqué, dans lequel ils parlent d'utilisation illégales de certaines images par Netflix et 50 Cent, des images qui auraient été tournées par Diddy lui-même pour faire son propre documentaire :

Nous affirmons que Netflix a utilisé des séquences dont la sortie n'a jamais été autorisée, notamment des moments privés, des images qui datent de juste avant sa condamnation, destinées à un projet pas encore terminé, ainsi que des conversations sur des stratégies judiciaires qui n'étaient pas destinées au public. Ces images ont été crées dans un but complètement différent, d'après un arrangement qui n'a jamais abouti avec Netflix, et aucun droit d'utilisation n'a été accordé à la plateforme. Un désaccord financier entre les deux parties n'autorise pas Netflix à utiliser des images privées sans autorisation. Aucune de ces séquences ne vient de Mr Combs ou de son équipe, et le fait de les inclure dans le documentaire pose de sérieuses questions sur la manière dont ils les ont obtenues, et sur pourquoi Netflix a décidé de les utiliser.

Plus loin dans le communiqué publié par les avocats de Diddy, il est écrit que 50 Cent est un "ennemi de longue date" de Sean Combs, qui se moque de lui et de ses déboires judiciaires depuis des années et qui a aussi posté de fausses accusations à son encontre. Ils accusent Fifty d'exploiter ces images, sans autorisation, dans l'unique but de faire le buzz et non pas pour présenter un point de vue objectif sur la situation.

On ne sait pas si l'équipe de Diddy a le pouvoir de faire stopper la diffusion du documentaire, mais ce qui est sûr, c'est que les avocats sont clairement en pétard !